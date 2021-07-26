Луганск, 26 июля, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Ответный огонь по позициям украинских боевиков открыли военнослужащие Народной милиции ЛНР, сообщили 26 июля в пресс-службе ведомства.

Glava-lnr.info Народная милиция ЛНР

Ответив, что с начала суток 26 июля ВСУ четыре раза обстреляли территорию республики, военное ведомство заявило, что был открыт ответный огонь из незапрещённого Минскими соглашениями оружия.

Напомним, 26 июля ВСУ атаковали районы Золотого-5, села Желобок и посёлка городского типа Донецкий. Украинские боевики применили при этом АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберные пулемёты.