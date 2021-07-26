Москва, 26 июля, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Певец Дима Билан представил клип на песню «Ради побед». Ролик доступен на его YouTube-канале с 26 июля.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

В клипе Билан показал видеофрагменты победных выступлений российских спортсменов, а также отрывки тренировок пловца Льва Штрайха и гимнастки Кристины Шмидт. Таким образом артист решил поддержать олимпийскую сборную.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 80 тыс. человек. А более 1,4 тыс. человек поставили ему отметку «нравится».