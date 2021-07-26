Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Кальяри» Джованни Симеоне, информирует в своем твиттере журналист Николо Скира.

Болельщик Зенита

По данным источника, «Зенит» уже перешел к переговорам по переходу аргентинского форварда.

Отметим, что 26-летний Джованни является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. «Кальяри» рассчитывает выручить с трансфера 10 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Симеоне принял участие в 33 матчах и набрал 8 (6+2) очка по системе «гол+пас».