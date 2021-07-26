Адана, Турция, 26 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Самолёт, в котором находилось военное руководство Турции, совершил экстренную посадку в турецком городе Адана на военной базе, сообщает 26 июля Associated Press.

NMOS332 Самолёт в окружении птиц

Причиной стало столкновение самолёта, поднявшегося в воздух с аэродрома в провинции Газиантеп, с птицей. Столкновение произошло почти сразу же после взлёта. В результате этого инцидента в кабине пилотов треснуло стекло.

Посажен самолёт был успешно. На борту находились турецкий министр обороны Хулуси Акар, глава генштаба республики Яшар Гюлер и генерал Умит Дундар.

Добавим, что военные возвращались со турецко-сирийской границы, где Акар проинспектировал расположенную при штабе военную часть.