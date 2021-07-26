Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 июля 2021, 23:35 — REGNUM Представители Республики Сербской с 27 июля не будут участвовать в работе органов власти Боснии и Герцеговины. Об этом было заявлено после встречи председателей всех парламентских партий в Республике Сербской 26 июля.

Флаг Республики Сербской
Флаг Республики Сербской

Бойкот совместных органов власти был объявлен после того, как уходящий верховный представитель по БиГ Валентин Инцко задействовал так называемые боннские полномочия и ввел дополнительные пункты в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, касающееся запрета отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году.

Представители Республики Сербской приняли решение не участвовать в работе органов власти БиГ, пока «вопрос навязывания решений со стороны верховного представителя не будет решен».

«С сегодняшнего дня политические представители Республики Сербской не будут участвовать в работе трех главных органов власти на уровне БиГ — обеих палат парламента, президиума БиГ и совета министров, пока мы не добьемся отмены навязанных решений», — процитировал слова члена президиума БиГ Милорада Додика телеканал РТРС.

Напомним, что Валентина Инцко 1 августа на должности верховного представителя международного сообщества по БиГ заменит немецкий дипломат Кристиан Шмидт. Россия считает процедуру назначения Шмидта на эту должность нелегитимной и выступает за упразднение института верховного представителя.