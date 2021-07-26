Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 июля, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Представители Республики Сербской с 27 июля не будут участвовать в работе органов власти Боснии и Герцеговины. Об этом было заявлено после встречи председателей всех парламентских партий в Республике Сербской 26 июля.

Флаг Республики Сербской

Бойкот совместных органов власти был объявлен после того, как уходящий верховный представитель по БиГ Валентин Инцко задействовал так называемые боннские полномочия и ввел дополнительные пункты в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины, касающееся запрета отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице в 1995 году.

Представители Республики Сербской приняли решение не участвовать в работе органов власти БиГ, пока «вопрос навязывания решений со стороны верховного представителя не будет решен».

«С сегодняшнего дня политические представители Республики Сербской не будут участвовать в работе трех главных органов власти на уровне БиГ — обеих палат парламента, президиума БиГ и совета министров, пока мы не добьемся отмены навязанных решений», — процитировал слова члена президиума БиГ Милорада Додика телеканал РТРС.

Напомним, что Валентина Инцко 1 августа на должности верховного представителя международного сообщества по БиГ заменит немецкий дипломат Кристиан Шмидт. Россия считает процедуру назначения Шмидта на эту должность нелегитимной и выступает за упразднение института верховного представителя.