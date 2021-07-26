Москва, 26 июля, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Рэперы Слава КПСС и Замай представили клип на песню «Губы». Ролик доступен на YouTube-канале Славы КПСС с 26 июля.

Okras Рэпер Слава КПСС

На видео музыканты высмеивают современную моду на косметические процедуры по увеличению губ. В съёмках клипа приняла участие Айза Долматова, телеведущая и бывшая жена рэпера Гуфа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Славы КПСС сгорела квартира. Рэпер опубликовал в своих соцсетях ролик, в котором видны последствия пожара — почерневшие стены и потолок.