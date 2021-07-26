Нью-Йорк, США, , 23:01 — REGNUM Стороны конфликта в Тунисе, охваченном беспорядками, должны проявлять сдержанность и не провоцировать насилия, сообщил 26 июля журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

Беспорядки Chris Huggins

Отвечая на вопрос, считают ли в ООН происходящее в Тунисе госпереворотом, Хак сказал, что руководство международной организации «пристально следит за ситуацией» республике.

Хак «Призываем всех к сдержанности, отказу от насилия и сохранению спокойной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Тунисе протестующие, требуя ухода в отставку депутатов парламента и премьер-министра Хишама Машиши, совершили серию нападений на исламистскую «Ан-Нахда» («Партию возрождения»).

Полиция разгоняя протестующих, применила перцовый газ. Президент республики Кайс Саид выполнил требования протестующих, причём с депутатов была снята неприкосновенность. 26 июля в столицу республики вошли войска правительственной армии.

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