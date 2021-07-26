«Миннесота» сделала Капризову квалификационное предложение
Сент-Пол, США, 26 июля, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, как сообщает пресс-служба клуба, получил квалификационное предложение.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Кирилл Капризов
На официальном портале клуба сообщается, что также клуб сделал предложения Уиллу Битену, Кевину Фиале, Мэйсону Шоу и Брэндон Дьюхэйму.
Российский форвард Кирилл Капризов стал обладателем приза «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона НХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате экс-игрок ЦСКА набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах.