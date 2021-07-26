Детройт, США, 26 июля, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выйдет на рынок свободных агентов.

Nhl.com На матче Детройт Ред Уингз и Бостон Брюинз

По данным журналиста Ансара Хана, российский форвард не получит от «Детройта» квалификационного предложения. Клуб готов предложить хоккеисту двустороннее соглашение.

В минувшем сезоне 24-летний россиянин принял участие в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 8 (3+5) очков.