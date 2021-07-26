Оренбург, 26 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Поражение электрическим током получили девочки 11, 13 и 14 лет на вагоне-цистерне на станции Халилово (Оренбургская область), сообщили 26 июля в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Столб с электрическими проводами

Инцидент произошёл вечером накануне, 25 июля. По предварительной версии, три девочки забрались на вагон, чтобы сделать селфи.

Пострадавшие госпитализированы в городе Орске. Степень тяжести травмы устанавливается. На место происшествия выезжал Орский транспортный прокурор.

Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

Добавим, что уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий взял ситуацию под свой личный контроль.