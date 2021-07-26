Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 июля, 2021, 23:25 — ИА Регнум. «Дельта"-штамм коронавируса обнаружен у заболевших по всей Шри-Ланке, сообщает 26 июля портал OnLanka со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Представитель министерства заявил, что ученые сошлись во мнении, что «Дельта"-штамм коронавирусной инфекции будет доминировать в Шри-Ланке.

(сс) BriYYZ Коломбо. Шри-Ланка

Заместитель генерального директора Службы здравоохранения д-р Хеманта Херат сказал, что заболевшие со штаммом «Дельта» зафиксированы в Западной, Северной, Южной и Восточной провинциях. Предполагается, что такие случаи могут быть обнаружены в каждом районе страны.

Министерство считает, что, хотя органы здравоохранения до сих пор зафиксировали всего 68 случаев штамма «Дельта», не выявленных случаев может быть куда больше.

«Очевидно, что «Дельта"-штамм становится доминирующим вариантом в мире, наша страна не исключение», — подчеркнул представитель министерства здравоохранения.

Тем не менее доктор Герат считает, что не требуется прибегать к экстраординарным мерам, чтобы сдержать распространение нового штамма. «Нужно просто придерживаться строгих санитарных правил: правильно носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию,» — напомнил доктор.

Правительство Шри-Ланки утверждает, что вакцинация в стране идет полным ходом, и призвало людей без колебаний сделать прививку, поскольку она обеспечивает самую надежную защиту от COVID-19.