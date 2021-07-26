Москва, , 22:04 — REGNUM Очередной безрассудной провокацией и попыткой оказать давление на жителей Донбасса, получивших гражданство РФ и избирательные права» назвал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявление украинского экс-замминистра о необходимости подготовки к силовому захвату Донбасса после выборов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это заявление — попытка попиариться на антироссийской тематике и запугать жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, чтобы они отказались от участия в сентябрьском голосовании», — заявил Железняк.

При этом очевидно, что на территории самой Украины власти и связанные с ними воинствующие националисты «будут жестко препятствовать возможности голосования проживающих там граждан России, нарушая действующие нормы международного права», отметил парламентарий.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил о том, что Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Госдуму.

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