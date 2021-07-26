26 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:24 — REGNUM Законопроект о лишении украинского гражданства тех, кто добровольно получил российский паспорт, который внесли в Верховную раду Украины, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 июля в социальной сети Facebook.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Смотришь на действия украинских властей и не хочется верить, что это люди с когда-то любимой и всеми уважаемой страны Украины. Весь Советский Союз строил Днепрогез, советские солдаты умирали, защищая Киев, спасали Чернобыль. Куда девалась порядочность этого так любимого народа? Что творится с его руководителями, уму непостижимо. Были косяки и теперь всем на смех. Как жаль, что страдают ни в чём не повинные люди. Милая, любимая Украина, нужно в будущем не выбирать клоунов, а порядочных людей. Мне вас очень жаль», — пишет Marie K.

Многие пользователи пришли к выводу, что тот, кто получает двойное гражданство, имеет большое преимущество, нежели люди с одним паспортом. Поэтому запрет на наличие двойного гражданства вносит справедливость.

Российский паспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А, между прочим, украинцы, получившее гражданство, получают пенсию России, при этом не платят налоги. То же самое касается и системы здравоохранения!» — отмечает анна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что и в других странах СНГ встречается запрет на наличие двойного гражданства.

«В Казахстане так было с момента независимости, двойное гражданство не допускается, предусмотрен немалый штраф и лишение гражданства РК. Непонятно, почему прямо так взволновались по Украине», — написал Joldas K.

Часть людей считает, что на Украине данный закон будет действовать только лишь в отношении Российской Федерации. Во всех остальных случаях украинские власти будут вести себя куда более лояльно.

«А за наличие венгерского, румынского, польского тоже будут лишать украинского? Или это касается только российских паспортов?» — задаётся вопросом Катя А.

Ряд пользователей указывает на то, что в руководстве Украины достаточно представителей власти с двойным гражданством. Поэтому этот закон окажется самым лицемерным из всех существующих на Украине.

«Копни, и у всех в Верховной раде российское гражданство найдётся или счёт в швейцарском банке, квартира в Америке и т. д. Глупо прикрываться заявлениями о патриотизме! Делают только несчастным свой народ!» — поделилась своим мнением Любовь В.

В швейцарском банке Pavlo Petrenko

Отдельные комментаторы отмечают, что ничего плохого в двойном гражданстве нет и Украина не должна принимать такой закон для своих граждан.

«Двойное гражданство — это международная норма. Более сотни стран живут с такими нормами, и что интересно, развитых и прогрессивных, и это никак никому не мешает», — указывает Miron J.

Напомним, 24 июля в Верховную раду Украины внесли законопроект о лишении украинского гражданства тех, кто добровольно получил российский паспорт.