Индия, 26 июля, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Проект «чистая вода из-под крана» успешно завершился в городе Пури, штат Одиша, сообщает 26 июля INTV. Главный министр штата Навин Патнаик на торжественной церемонии заявил, что Пури стал «первым городом в Индии», который обеспечил круглосуточное снабжение качественной питьевой водой.

(сс) Peter Haden Женщина набирает питьевую воду. Индия

Министр Патнаик сказал, что обеспечение питьевой водой из-под крана каждого домохозяйства — это проект, преобразующий жизнь всего городского сообщества, и шаг в направлении превращения Пури в туристический кластер мирового класса.

«Жители Пури, туристы и паломники теперь могут пить воду из кранов по всему городу, дома и из питьевых фонтанов. Это была моя мечта — обеспечить водопроводом каждое домохозяйство в Одише, и теперь она становится реальностью», — сказал он.

Паломники получат доступ к 120 фонтанчикам с питьевой водой. Их установят вдоль паломнических маршрутов и около достопримечательностей, говорится в официальном релизе.

«Пури стал первым городом в Индии, внедрившим самую современную технологию фильтрации, которая позволяет людям пить качественную воду 24/7 прямо из-под крана»,-говорится в заявлении министерства.

Инициатива «чистая вода из-под крана» ставит своей целью обеспечить питьевой водой каждое домохозяйство в штате, включая трущобы, говорится в релизе.