Париж, , 22:11 — REGNUM Неприемлемым и политизированным назвало 26 июля в Facebook посольство России во Франции отказ Парижа признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» .

Ответный удар

Комментируя заявление главы политической группы правящей партии Франции «Республика на марше» Кристофа Кастанера о том, что Россия может стоять «за группами «антипрививочников» в соцсетях», российское диппредставительство напомнило о не раз высказываемом Москвой тезисе, согласно которому РФ принципиально выступает «за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса».

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, «СпутникV», которая уже одобрена в 67 странах», — говорится в сообщении.

Читайте также: Создатели «Спутника V» ответили Макрону на слова о «войне вакцин»

Напомним, Кастанер ранее сегодня, 26 июля, заявил, что Москва среди прочих может стоять за интернет-активностью «антипрививочников» в Facebook.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Франции принял законопроект о введении ковид-пропусков