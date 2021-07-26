Москва, , 21:54 — REGNUM Законопроект о специальных местах, где возможна продажа животных, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Птичий рынок Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается ввести нормы, касающиеся установления требований к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Устанавливать такие требования предлагается уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти.

«Нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется продажа животных, например, на «птичьих» рынках, в зоомагазинах», — отмечает Бурматов.

Он обеспокоен тем, что животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм.

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