Москва, , 21:48 — REGNUM Законопроект о покупке «красивых» номеров на автомобили внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Аукцион

Предлагается на аукционах продавать номера «особых» серий. При этом, согласно документу, минимальное ценовое предложение за приобретение государственных регистрационных знаков с «особой» серией равно размеру государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили.

Устанавливается, что доходы, полученные от продажи государственных регистрационных знаков с «особой» серией с аукциона, поступают в дорожный фонд того субъекта РФ, на территории которого осуществляется выдача таких регистрационных знаков.

«Государство предоставляет выбор: если для гражданина не имеет значения, какой регистрационный знак ему присвоят, он оплачивает только госпошлину за совершение регистрационных действий, а если гражданину важен, какой номер будет на его автомобиле, он сможет участвовать в аукционе по продаже знаков и предложить цену», — пояснил Шерин.

Законопроект об аукционах на «красивые» номера был внесен в Госдуму в 2015 году.

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