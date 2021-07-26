Лондон, 26 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма».

Rubin-kazan.ru «Рубин»

По данным портала MilanNews, «Милан» и «Тоттенхэм» добавили игрока в свои трансферные списки. Итальянский клуб заинтересован в услугах грузинского хавбека, но пока не выходил к «Рубину» с трансферным предложением.

Ранее «Рубин» выставил ценник за футболиста в размере 18 миллионов евро.