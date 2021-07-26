Бамако, , 21:37 — REGNUM Проходивший обвиняемым по делу о нападении на президента Мали Ассими Гойту скончался после допроса, передаёт 26 июля ИА «Красная весна».

По сообщению властей, в ходе расследования, которое выявило доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению, его состояние ухудшилось. С допроса мужчина был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Отмечается, что для установления точной причины его смерти будет проведено вскрытие.

Напомним, 20 июля в Бамако мужчина, личность которого не разглашается, пытался ударить ножом президента после молитвы на Курбан-байрам. Подозреваемый был немедленно задержан силами безопасности.

После государственного переворота в Мали Ассими Гойта 7 июня был приведён к присяге в качестве «президента переходного процесса».