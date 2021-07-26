Пермь, 26 июля, 2021, 21:36 — ИА Регнум. О разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва в Пермском крае сообщили 26 июля в региональном управлении МЧС РФ.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти Пожар на газопроводе в Ленобласти

Сообщение об аварии на газопроводе в Кишерстком муниципальном округе поступило в МЧС в 20:45 (время местное). Последствия аварии устраняются.

Так, ТРАНС-Газ — Чайсковский перекрыл задвижки газопровода. В настоящее время проводится факельное выгорание и ликвидация возгорания сухой растительности на площади в два гектара.

«Угрозы распространения пожара на жилые дома отсутствует, — сообщили в МЧС. — В результате происшествия пострадавших нет».

Ведомство добавило, что к работам по устранению последствий инцидента привлечён 21 человек, а также восемь единиц техники.