Москва, 26 июля, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Вот одно из мнений по поводу курения. Ральф Уолдо Эмерсон, американский поэт, философ, лектор, общественный деятель: «Курение позволяет верить, что ты что-то делаешь, когда ты ничего не делаешь». И ещё одно: Жорж Сименон, бельгийский писатель, один из самых знаменитых в мире представителей детективного жанра в литературе: «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты — мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты — мужчина».

Курение

Владимир Шахиджанян, известный психолог, журналист, автор книг «1001 вопрос про ЭТО», «Мне интересны все люди», «Учимся говорить публично», «Гимнастика души» и др., недавно в онлайне опубликовал бесплатную книгу «Курить, чтобы бросить!». Посмотреть отзывы на книгу можно здесь: https://kurilbrosil.ru/book/reviews.