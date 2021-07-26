Минск, 26 июля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Слухи об «исчезновении» авиадиспетчера Олега Галелова, добившегося в ходе переговоров с пилотами рейса самолёта Ryanair посадки его в Минске 23 мая 2021 г., транслирует телеграм-канал «Наша нива».

Цитата из к/ф «Пустота», реж. Павел Москвин. 2018. Россия Главный герой

По данным СМИ, сотрудник «Белаэронавигации» сообщил следующее: «Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили».

Источник добавил, что, вероятно, Галелов «просто перестраховался и уехал» из Белоруссии.

Напомним, на борту посаженного 23 мая в Минске лайнера, следовавшего из Афин в Вильнюс, находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.