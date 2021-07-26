Токио, 26 июля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Дзюдоистка из Косово Нора Джякова 26 июля завоевала для частично признанной республики вторую золотую медаль, ставшую третьей медалью косовских спортсменов на Олимпийских играх. Джякова заняла победу в весовой категории 48−57 кг.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, победу Джяковы отметил премьер-министр Албании Эди Рама, назвав девушку «звездой». В финальном поединке Нора одержала победу над француженкой Сарой Леоне Цизик.

24 июля победу одержала другая косовская дзюдоистка — Дистрия Красничи. Впервые за свою историю Косово получило медаль на Олимпийских играх «Рио-2016», где Майлинда Кельменди получила золотую медаль.