Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июля, «Нижний Новгород» провел свой первый матч в Российской премьер лиге. Встреча против «Сочи» в рамках первого тура чемпионата состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

Единственный мяч был забит на 68-й минуте встречи, победный гол забил полузащитник Игорь Горбунов. Он отличился через полминуты после своего выхода на поле.

Главный тренер «нижегородцев» Александр Кержаков добыл первую победу в РПЛ.