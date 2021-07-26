«Нижний Новгород» одержал победу в своем дебютном матче в РПЛ
Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июля, «Нижний Новгород» провел свой первый матч в Российской премьер лиге. Встреча против «Сочи» в рамках первого тура чемпионата состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков
Единственный мяч был забит на 68-й минуте встречи, победный гол забил полузащитник Игорь Горбунов. Он отличился через полминуты после своего выхода на поле.
Главный тренер «нижегородцев» Александр Кержаков добыл первую победу в РПЛ.