Киев, 26 июля, 2021, 21:12 — ИА Регнум. США на саммите проекта «Крымская платформа» в Киеве будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 26 июля сообщил народный депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев.

Никаких подробностей украинский политик при этом не сообщил. Также Джемилев не стал уточнять, какое отношение к заявленной теме имеет американский транспорт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что президент США Джозеф Байден не приедет в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы», а Вашингтон на этом мероприятии будет представлять член правительства.

напомним, что саммит состоится 23 августа в Киеве, и, как считают власти Украины, он может дать новый импульс процессу «возвращения Крыма».