Екатеринбург, 26 июля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидают 27 июля ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ветер

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности. Все работы на открытом воздухе и особенно на высоте в период непогоды следует прекратить.

Во время ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, лёгких построек, зданий, мостов, эстакад. А водителям не стоит парковать свои автомобили рядом с такими объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе предупреждали о трёхдневных грозах.