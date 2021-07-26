Москва, 26 июля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Об освобождении от должности заместителя руководителя ФАС Алексея Доценко сообщается 26 июля на официальном портале правовой информации.

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В распоряжении (от 23 июля), подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сказано, что Доценко освобождается от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы «по его просьбе».

Напомним, Доценко в ФАС с 2004 г. возглавлял управление информатизации, автоматизации и общественных связей. Через три года, в 2007 г., был назначен начальником административного управления ФАС, а с 2012 г. — заместитель руководителя службы.