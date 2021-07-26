Мадрид, 26 июля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» согласился на новое трансферное предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Рафаэлю Варану, сообщил в своем твиттере Джанлука Ди Марио.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

По данным источника, «манкунианцы» заплатят 50 миллионов евро в качестве компенсации за переход французского защитника.

В ближайшее время Варан отправится в Манчестер для прохождения медосмотра.