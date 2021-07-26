Москва, 26 июля, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Обнародованные бизнесменом Дмитрием Давыдовым 20 идей для развития России на ресурсе 20idei.ru вызвали широкий общественный резонанс. Известный экономист Михаил Делягин эксклюзивно для ИА REGNUM комментирует одну из наиболее резонансных инициатив Давыдова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В ряду 20 идей для развития России, выдвинутых бизнесменом Дмитрием Давыдовым, я особо выделяю инициативу создания московского Международного финансового центра как очень правильную и, что немаловажно, своевременную.

Действующие сегодня мировые финансовые центры находятся в ситуации утраты легитимности. Мы видим, что повсеместно в мире законы применяются исключительно по политическим соображениям. Сейчас, к примеру, русские не могут выиграть суды в стокгольмском арбитраже, потому что «Россия — плохая, а Украина — хорошая». И сейчас эти правила «игры без правил» начинают распространяться всё шире. Такой новый порядок создаёт предпосылки для мирового правового и экономического хаоса.

Эта проблема была решена ключевыми игроками азиатско-тихоокеанского региона. Потому что в споре, к примеру, между корейским и китайским субъектами исход зависит от того, в какой стране будет происходить суд. Для их взаимодействия потребовались нейтральные площадки, способные обеспечить беспристрастное соблюдение понятных всем прозрачных норм. Так возникли финансовые центры в Сингапуре и Гонконге.

Означает ли это, что Москва может взять на себя роль третейского наднационального центра? Да, потому что мировой финансовый центр расчётов — это прежде всего центр независимого арбитража. Уже сейчас мы наблюдаем процесс, когда даже в рамках одной деловой культуры реальная объективность невозможна. Обратите внимание: есть Нью-Йоркская, Франкфуртская, Лондонская биржа. Почему они не сложились в единый кулак? Потому что немцу судиться в Германии — это одно, в Англии — другое, в США — это третье. Единый юридический стандарт в системе взаимоотношений между мировыми центрами экономической и политической силы — это утопия.

В чем привлекательность Москвы как центра мировых финансовых расчётов?

В Москве можно урегулировать споры партнёрам из любой части мира. Российская столица может дать гарантию беспристрастности и нейтралитета в международных тяжбах. Это создаст предпосылки возвращения к базовым принципам международных экономических отношений как альтернативу назревшему мировому хаосу.

Потребность в новом центре назрела давно. Уже упомянутый Гонконг вошёл в мировую систему автоматического обмена финансовой информацией. Она, во-первых, контролируется США, а, во-вторых, лишает конфиденциальности тех, кто использует МФЦ для налоговых манёвров. Это обстоятельство увеличило нагрузку на сингапурский финансовый центр, его мощности не хватает для обслуживания имеющихся потоков. Это при том, что мировая потребность в независимых финансовых центрах стремительно возрастает. Причина — мировая экономика на глазах стремительно раскалывается на макрорегионы.

Российская Федерация потенциально является таким независимым центром. Суверенитет, который сохранил Путин, должен начать наконец приносить деньги.

Безусловно в этой ситуации право должно быть прозрачным и понятным для всех. На территории МФЦ должно действовать модернизированное британское прецедентное право, как в Гонконге и Сингапуре.

Дмитрий Давыдов в своей идее Московского МФЦ очевидно улавливает эти мировые тенденции. Сейчас ситуация более чем благоприятная, и ею необходимо воспользоваться. Да, действительно, как пишет Давыдов, нужны пониженные налоги. Я напоминаю, что в Белоруссию стаями слетелись специалисты по программе белорусской силиконовой долины, когда Александр Лукашенко объявил 1-процентный налог до 2041 года.

При этом не следует ожидать мгновенного эффекта. Это может стать первым стратегии, которая должна опираться на расширение сферы применения рубля.

Объявленную дедоллоризацию международный расчётов следует проводить не в интересах евро или юаня, а в интересах рубля. Для этого есть хорошие предпосылки, потому что доллар доказал, что он является токсичной валютой.

МФЦ в Москве имеет ещё одно неоспоримое преимущество как точка, в которой сходятся материальные торговые коммуникации. Наличие трансконтинентального железнодорожного сообщения и регулярного контейнерного потока — дополнительный ресурс, который делает Россию глобальным фактором. Компания Maersk, крупнейший контейнерный оператор мира, создала прецедент. Она осуществила первую нетестовую проводку по Транссибирской магистрали. Потому что морские перевозки становятся опасны.

Идея Дмитрия Давыдова, как всё, что способствует развитию России, должна быть поддержана волей и комплексной стратегией государства в приоритетном порядке.