Киев, , 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в отношении руководителей Службы безопасности страны, сообщила вечером 26 июля пресс-служба главы государства.

СБУ

В частности, Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, от должности первого заместителя главы СБУ — начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ освобожден Василий Малыш.

Сергей Андрущенко, до того занимавший пост заместителя главы СБУ, переведен на должность первого заместителя главы ведомства и руководителя антитеррористического центр.

Также Зеленский также уволил начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука

В комментарии офиса президента говорится, что целью этих кадровых решений является подготовка СБУ к «системной трансформации в рамках реформы ведомства».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины приняла законопроект о реформе СБУ за основу ещё в январе 2021 года, но дальше процесс по ряду причин остановился. Реформа СБУ — одно из ключевых требований западных партнёров к украинской власти в рамках «евроатлантической интеграции» страны. С 2019 года спецслужбу Украины возглавляет друг детства Зеленского Иван Баканов.