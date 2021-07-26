Сараево, 26 июля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Петицию, призывающую к аресту члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика, которую инициировал бошнякский блогер Амир Хаджич, к текущему моменту подписал 41 681 человек. Такие данные были опубликованы 26 июля на глобальной платформе change.org, зарегистрированной в американском городе Сан-Франциско.

Medija centar Beograd Милорад Додик

По словам блогера, Додик уже годами своими взглядами и заявлениями, «почти всегда направленными против несербского населения БиГ», угрожает миру и безопасности всех граждан Боснии и Герцеговины .

«Мы единственная страна в мире, в котором президент отрицает собственное государство», — написал Хаджич в обосновании своей петиции.

Напомним, что Милорад Додик до 20 июля занимал место председательствующего в президиуме Боснии и Герцеговины, после чего этот пост принял представитель хорватского народа Желько Комшич.

Додик неоднократно выступал против ревизии Дейтонского соглашения в сторону централизации Боснии и Герцеговины и заявлял о том, что БиГ является «нефункциональным государством», которое не имеет будущего.