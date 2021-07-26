Токио, 26 июля, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Албанские журналисты рассказали, что реакция сербских СМИ, в том числе независимых, на победу косоварки Дистрии Красничи на олимпиаде в Токио, оказалась недружелюбной.

Schnuffel2002 Дзюдо

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Красничи 24 июля получила золото по дзюдо в весовой группе до 48 кг.

Во всех сообщениях о победе спортсменки название представляемого ей Косово было взято в кавычки или сопровождалось комментариями в духе «т.к. Косово», «ложное государство Косово».

Сообщается, что перед отправкой сербских спортсменов на олимпиаду, президент Сербии Александр Вучич проинструктировал сборную о том, как надо вести себя с косоварами — им посоветовали «просто делать свою работу» и не вмешивать политику.