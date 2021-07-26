Диспур, Индия, 26 июля, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Шесть полицейских из индийского штата Ассам были убиты в результате стрельбы, которая началась на спорной границе между штатами Ассам и Мизорам, сообщает портал INTV 26 июля со ссылкой на главного министра Ассама Химанта Бисва Сарма.

Jaskirat Singh Bawa Полиция Индии

Из приграничных районов поступали сообщения о стрельбе и о нападениях на правительственные машины.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах позвонил главным министрам обоих штатов и попросил их решить пограничный вопрос, сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

Два дня назад, 24 июля, Амит Шах встретился с главными министрами северо-восточных штатов в Шиллонге.

Три района Мизорама — Айзавль, Коласиб и Мамит — имеют общую межгосударственную границу протяженностью 164,6 км с районами Кашар, Хайлаканди и Каримгандж в Ассаме. В течение многих лет происходили стычки на «спорных» участках границы, жители которых с обеих сторон обвиняли друг друга во вторжении.

Последний инцидент произошел в июне. Силы безопасности штатов обменялись обвинениями во «вторжении».

Правительство штата Мизорам учредило пограничную комиссию для демаркации границы. Председателем пограничной комиссии будет заместитель главного министра Таунлуиа, а заместителем председателя — министр внутренних дел штата Лалчамлиана.

У штата Ассам также есть пограничные споры со штатами Мегхалая и Аруначал-Прадеш.