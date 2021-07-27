Загреб, 27 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Глава службы безопасности на дорогах Хорватии Йосип Матайя 26 июля рассказал о причинах высокой смертности ДТП у Славонского Брода в Хорватии, ставшей причиной дня траура в Косово.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Табло «Пристегните ремни»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, смертей можно было бы избежать, если бы не пренебрежение правилами безопасности. Во-первых, согласно нормам Евросоюза, водители не должны находиться за рулем дольше 9−10 часов.

Во-вторых, пассажирам стоило использовать ремни безопасности. Часть смертей была вызвана тем, что после того, как автобус опрокинулся, непристегнутые пассажиры выпали из окон, после чего автобус раздавил их, из-за чего несколько дней их останки двоих из них не удавалось распознать.

В результате аварии погибли 10 человек, 44 оказались ранены. Всего в автобусе находились 69 человек, включая двух водителей. Один из них, спящий и непристегнутый, погиб из-за того, что другой заснул за рулем и автобус перевернулся. Автобус перевозил албанцев из Франкфурта в Косово.