Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Косово вечером 26 июля завершился день траура по погибшим в автокатастрофе в Хорватии косовским албанцам.

Траур

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в память о погибших граждане Косово принесли десятки свечей на площадь перед Национальным театром в Приштине, флаг Косово был приспущен.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла 26 июля сообщила журналистам, что только двое из пострадавших находятся в отделении интенсивной терапии, жизнь остальных вне угрозы.

25 июля автобус, перевозивший 69 человек, среди них два водителя, перевернулся, в результате чего погибли 10 человек, еще 44 оказались в больнице. Большую часть пассажиров составляли эмигранты, отправившиеся на родину, чтобы отдохнуть и навестить семьи. 13 пассажиров автобуса были несовершеннолетними.