Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи в рамках Олимпийских игр в Токио провела встречу с японским коллегой Ёшихиде Сугой.

President-ksgov.net Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи поблагодарила Сугу за поддержку Косово и назвала Японию стратегическим партнером республики. Косовский президент выразила заинтересованность к сотрудничеству в сфере инвестиций и вспомнила о помощи Японии Косово в борьбе с пандемией.

Османи попросила у японского коллеги поддержать Косово на международной арене, в особенности в получении новых признаний и членства в международных организациях. Стороны обсудили возможность участия в программах студенческого обмена.

Напомним, сборная Косово уже получила две золотые медали на олимпиаде в Токио.