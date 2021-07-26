Кабул, , 19:51 — REGNUM Рекордное число гражданских лиц убито и ранено в Афганистане в ходе интенсивных боевых действий после начала окончательного вывода международных сил из страны, передаёт 26 июля ИА «Красная весна».

Как сообщается, за период с 1 мая в Афганистане 783 мирных жителя были убиты и 1609 получили ранения, что почти эквивалентно числу жертв за первые четыре месяца года, и является самым высоким показатели за май и июнь с тех пор, как ООН начала вести учёт в 2009 году.

Отмечается, что до сих пор тяжелые потери связаны в основном с боями в сельских районах. В новом докладе ООН «Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте» подчёркивается, что в случае распространения конфликта на более густонаселённые города и поселки, последствия могут быть катастрофическими.