Салехард, 26 июля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе от COVID-19 скончался ещё один пациент. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Общее количество летальных исходов достигло уже 463-х. В стационарах находятся 958 пациентов. Из них 111 — в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии на Ямале зарегистрировали уже 42 971 случай заражения коронавирусом, в том числе 129 за последние отчётные сутки. Выздоровел уже 40 871 ковид-пациент.