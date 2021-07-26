Дортмунд, Германия, 26 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» в ближайшее время завершит сделку по трансферу 22-летнего флангового нападающего сборной Нидерландов Дониэлла Малена из «ПСВ». Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Об этом 26 июля сообщил журналист Килиан Гаффри.

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Ранее сообщалось, что Мален уже согласовал со «шмелями» условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Дониэлл Мален принял участие в 32-х матчах нидерландской Эредивизи, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Мален стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата после форварда «ВВВ-Венло» Георгиоса Якумакиса (26 мячей).

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Малена в 30 миллионов евро. Соглашение нидерландца с «ПСВ» рассчитано до конца сезона 2023/24.