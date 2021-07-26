Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Испытания рекомбинантной векторной вакцины от коронавируса BCD-250 начала компания «Биокад». Разрешение, выданное Минздравом РФ, отмечено в госреестре.

Пресс-служба компании «Биокад» BIOCAD будет выпускать вакцину Института им. Гамалеи от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Российская компания «Биокад» получила разрешение провести I и II фазы испытаний своей вакцины, в которых будут задействованы 360 добровольцев. II фаза завершится к концу года.

Вакцину будут вводить внутримышечно. Испытания пройдут в Санкт-Петербурге: на базе медицинского центра лекарственной терапии Юнинова и клинического центра X7 Clinical Research.

Напомним, в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи), а также «ЭпиВакКорона» (ГНЦВБ «Вектор»), «КовиВак» (ФНЦИРИП имени М. П. Чумакова) и «Спутник Лайт» (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи).