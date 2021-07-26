26 июля 2021 | Время чтения 12 мин

Владимир Павленко, , 20:28 — REGNUM Как и ожидалось, чем ближе к юбилею августовского переворота 1991 года, тем активнее себя начинают вести его апологеты. Тем больше разнообразных информационных провокаций. Полбеды, когда они реабилитируют «святые 90-е», обернувшиеся для страны катастрофой, как говорится, в «лоб». На белое говорят, что черное, а на черное — что белое. От подобных спекуляций вроде «великой демократической (вариант антисоциалистической) революции» на самом деле пользы больше, чем вреда. Окружающая действительность вступает с этими пассажами в такой кричащий диссонанс, что все понимают: произносящие эти вещи просто-напросто живут в какой-то другой стране, выстроенной строго для себя и отделенной от сограждан непреодолимыми сегрегационными барьерами. Это видно невооруженным глазом, поэтому подобная дешевая пропаганда «великих демократических достижений», вдрызг разбиваясь о повседневный быт, прежде всего о ценники в магазинах и о квитанции ЖКХ, работает против самой себя. Пишет, например, один поволжский блогер про пустые советские прилавки, а ему в комментариях в ответ, что невыносимо стало с «перестройкой», что, как могу подтвердить, будучи очевидцем тех времен, строго соответствует действительности. Еще и добавим: пустые прилавки в канун обвала были делом вполне конкретных рук, изо всех сил старавшихся этот обвал подтолкнуть.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для достижения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве. Затем ввести полностью карточную систему. Оставшиеся товары (от карточек) продавать по произвольным ценам», — это Гавриил Попов, из выступления на конференции Московского объединения избирателей (МОИ); она прошла 16−18 сентября в Московском энергетическом институте (МЭИ), цитируется по стенограмме.

Пустые полки в магазине Random Retail

Что? Откуда данные? Пожалуйста, кушайте на здоровье: Сазонов А.А. Кто и как уничтожал СССР? Архивные документы. — М., 2010. С. 45. Анатолий Александрович Сазонов — заместитель руководителя горбачевского аппарата президента СССР; человек совершил подвиг: собирал все эти документы, делал копии и выносил. А потом систематизировал и опубликовал эту хронику разрушения, и спорить с этим бесполезно, потому что — было. Нужно просто читать — и протягивать ниточки в современность, чтобы убедиться, по Горбачеву, что «кто был who — тот ху и остался». Что Попов — одна из первейших креатур Римского клуба, тоже общеизвестно, и именно поэтому стал столичным мэром, не имея к этой должности никакого предрасположения, кроме комиссарства во «временном антисоветском правительстве», сбежав сразу же, как выполнил эту функцию. Вот и понятно, откуда ноги растут.

Еще в комментариях поволжскому блогеру пишут, что и сейчас цены растут, а прилавки откровенно пустеют. И высказывают предположение, что задумка всё та же: разрушить страну, доведя сограждан до ручки и спровоцировав их на беспорядки. Владельцы же торговых сетей списывают всё на жару да «несознательных» покупателей, берущих больше, чем нужно. А не на безудержный экспорт, в том числе продовольственный, который в погоне за валютой, как тогда за «золотым стандартом», уже, помнится, разок приводил к революции Российскую империю. Трудно государству этих «хорьков» нагнуть, организовав хотя бы вместо уничтожения «просрочки» ее продажу нуждающимся за символический рубль?

Но это мы отвлеклись. Повторяем: эти дискуссии, даже при том, что у них есть внешний подтекст, диктуемый заинтересованными в подрыве у нас стабильности вполне определенными иностранными государствами и центрами, — это внутреннее дело. Непосредственной угрозы национальной безопасности, осуществляемой извне, это не несет. А вот когда для антикоммунистических и антисоциалистических (читай, антисоциальных) спекуляций привлекается внешний фактор — тогда, как говорится, быть беде. В начале июля на «Эхе Москвы» состоялся очередной разговор в прямом эфире с главредом одного крупного центрального СМИ. Заходит разговор об успехах Китая, и собеседник ведущего аж заходится в критических излияниях, пытаясь доказать, что Пекин просто-напросто «обманул» Запад.

Посыпают голову пеплом и говорят : «Вы знаете, когда мы их принимали в ВТО в 2002 году, мы руководствовались тем, что свободный рынок приведет к тому, что появится потребность в свободе, в демократизме, а выяснилось, что наоборот». Особенно когда Си Цзиньпин пришел к власти, он быстро всё… Поэтому пока эта модель работает, если честно, но стоимость этих компаний обусловлена, как правило, не столько рыночным спросом на их акции, а государственной поддержкой или государственным финансированием. Поэтому разная стоимость. Например, Apple — это всегда стоимость рыночного спроса на их акции, а Alibaba, скажем, — это отражение частично рынка, преимущественно китайского, но государственной поддержки либо не поддержки этой компании. Это всё очень отражается. Это как у нас: будут у государственного банка деньги из государственного бюджета — хороший банк. Убери — и вдруг выясняется, что собственных рыночных оснований у этого банка быть таким успешным нет».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

О чём идет речь в этом спутанном потоке сознания? Во-первых, о категорическом неприятии государственной поддержки экономики, в том числе сектора высоких технологий. Причем не только в Китае, но и у нас. Главред наезжает не только на социализм, но и на госкапитализм. Между тем если в Китае или, скажем, во Вьетнаме успешно работает социалистическая модель, то госкапиталистическая наглядно показала свою состоятельность, например, в Южной Корее, и не только там. Что объединяет все эти страны с Россией, несмотря на разницу социально-политических систем? Очень простая вещь: цивилизационная непричастность к Западу, к западной цивилизации. Кто сказал, что спрос на акции обязательно должен регулироваться рынком, если он и на Западе им регулируется только потому, что Запад эти правила игры в «рынок, противопоставленный плану», откровенно навязал? В том числе «дипломатией канонерок». Почему главреду так не нравится господдержка Китаем той же Alibaba? Он разве не понимает, что в условия и последствия участия в международных IPO заложена матрица западного доминирования? Он разве не видит, как это проявляется, хотя бы косвенно? Когда штрафные санкции американских судов безропотно выполняются тем же немецким Volkswagen вопреки национальным и корпоративным интересам, только потому, что так гласят неписанные правила, неподчинение которым — себе дороже? Почему-то известный дэнсяопиновский афоризм про неважность цвета кошки, которая ловит мышей, воспринимается этой когортой исключительно через призму абсолютного примата частной собственности. А если в Китае мышей лучше ловит «многоукладная» кошка, или у нас она же разве не показывала своей повышенной эффективности по сравнению с частником, играющим в тактику и забывающим о стратегии, чтобы выжать максимум здесь и сейчас? Во-вторых, и это главное. Всё это главред прекрасно понимает — не наивный мальчик. А ведет себя таким образом потому, что эта западная матрица, выстраивающая мировой порядок «улицей с односторонним движением» в свою пользу, ему, ну, скажем так, нравится. Или он в таком порядке тем или иным образом заинтересован. Потому и возмущается не только Китаем, но и российскими госбанками, получающими бюджетные средства. В-третьих, возвращаясь к цивилизационному фактору. Мотивы такой прозападной привязанности могут быть различными: идеологическими, экономическими и всякими другими. Но есть собирательный фактор, выступающий стержнем, на который такая мотивация нанизывается. Это западный центризм определенной значительной части российских «элитариев», особенно тех, у кого расцвет биографии, как у нашего «героя», пришелся на те самые «святые» 90-е. Если без детализации, то для этой публики, отделенной от народа антигравитационным «нуль-пространством», и Солнце восходит на Западе, а не на Востоке, и Земля вращается в обратную сторону. Просто они, как те «художники», «так видят». Наоборот. Шиворот-навыворот. Ну и пусть видят — где-нибудь в другом месте, а не в России, где такое видение кардинально расходится с видением большинства.

«…Считаю, что Китаю в данном цивилизационном смысле удалось решить много задач, но надо иметь в виду, что 500 миллионов китайцев всё-таки в состоянии бедности и очень большой отсталости, — продолжает сановный главред свою информационную спецоперацию, явно приуроченную к столетию КПК. — Понимаете, 800 миллионов вытащить из той статистической бедности, в которой находились. Но 500-то миллионов?».

Китайцы pfctdayelise

Ложь! Которая произносится в расчете на то, что ее некому опровергнуть. Приведем только две цифры: среднедушевой годовой доход — 10 тыс. долларов; поспекулировать на тему неравенства здесь у главреда не получится: сам же признал, что Си Цзиньпин «торчащие гвозди» повбивал. Еще 77,3 года — средняя продолжительность жизни. Что-то не похоже, чтобы так и столько жили в условиях нищеты. Между тем цифра в 800 млн выведенных из бедности — об этом еще в апреле говорилось в соответствующей Белой книге Госсовета КНР — это за период правления Си Цзиньпина, который так не нравится главреду. (Не нравится понятно почему: начиная с 2012 года при нём в стране развернули масштабную борьбу с коррупцией и крепко поприжали тех самых «хорьков» заодно с коррупционерами, жестко развернув элиту лицом к обществу; «наши» очень опасаются для себя такой перспективы). Эти 800 млн, грубо говоря, не противостоят пятистам миллионам, а присоединились к их уровню жизни. В документах столетия КПК четко и однозначно сказано, что общество среднего достатка — построено, а нищета и бедность — изжиты. Хотя остались проблемы, которые надо будет решать по пути к высокому достатку; главная: недостаточность и неравномерность развития. При Си Цзиньпине, да, Китай рванул вверх очень быстрыми темпами. Но политике реформ и открытости, извините, четыре десятилетия. И сам факт событий на Тяньаньмэнь в 1989 году, явивших одну из первых в мире попыток «цветного» переворота, стал реакцией определенных кругов Запада, интересы которых неприкрыто защищает главред, на начавшийся подъем страны, в котором они уже тогда увидели угрозу. И постарались этот подъем предотвратить, но, в отличие от СССР, в Китае они провалились. И главред боится, что об этом вспомнят.

Эпизод с выбросом сознания на китайскую тему можно было бы списать на эмоции, если бы буквально через полторы недели этот же самый главред в том же самом ключе не высказался на кубинскую тему, по сути, поддержав США в их санкциях против Острова Свободы. Причем, основной позор даже не в спекуляциях вокруг беспорядков. И не в принижении роли в их возникновении американских ограничений. Цинизм, причем пафосный, в другом — в ответе на письмо директора Латиноамериканского департамента МИД России Александра Щетинина. С его выводом, важность которого побуждает привести аргументацию дипломата прямым текстом, необходимо ознакомиться.

«…Мы солидарны с руководством и народом Кубы, поддерживаем усилия Гаваны по стабилизации обстановки. Убеждены, что кубинские власти предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан в рамках Конституции и внутреннего законодательства, решения стоящих перед страной задач экономического и социального развития, преодоления пандемии. Твердо стоим на позициях поддержки кубинских друзей в борьбе за отмену торгово-экономической и финансовой блокады со стороны США».

В ответ МИДу упомянутый главред, по Козьме Пруткову, не удержался и выдал «фонтан», в запале не постеснявшись даже подставить «руководство нашей страны», которое, оказывается, не испытывает симпатий к Кубе. Чем бы ни был этот тезис — манией собственного «величия», причисляющего к руководству себя любимого, или давлением на это самое руководство с целью силком поставить его на свою конъюнктурную точку зрения — он оказывает власти, прямо скажем, медвежью услугу. В конце концов, идеологические пристрастия, включая зоологическую ненависть г-на главреда к коммунизму и социализму, в угаре которой он путает капитализм и рынок, — это его личное дело. Но в данном случае главред, ставя «личную шерсть вперед государственной», наступает на коренные геополитические интересы России. То же самое и в случае с Китаем; важность теснейшего партнерства Москвы и Пекина в нынешних непростых условиях непреходяще важна для обеих столиц. США, которые главред отчаянно защищает, — потенциальный противник нашей страны, о чём в последние годы открытым текстом записано во всех основных американских документах, имеющих отношение к стратегическому планированию. Американская военщина, одновременно с нами угрожая и Китаю, стягивает вокруг наших стран кольцо пресловутого «сдерживания». Бряцает оружием, проводит провокационные маневры у наших сухопутных и морских границ, поддерживает агрессивные русофобские силы и режимы по периметру наших границ, укрепляет старые и сколачивает новые альянсы, вроде индо-тихоокеанской четверки Quad. И, что очень важно, постоянно вынашивает и последовательно реализует планы приближения сил своей триады СЯС — стратегических ядерных сил — к границам России и Китая. Государственное руководство нашей страны, которому главред самочинно вменяет антикубинские инстинкты, неоднократно заявляло о том, что при угрозе агрессии против нашей страны ответному, а если надо, то и превентивному удару на территории противника подвергнутся не только пусковые установки, но и центры принятия политических решений. Куба, как и ряд других дружественных России латиноамериканских стран, с точки зрения большой геополитики, — ключевая точка на карте мира, с которой еще со времен Карибского кризиса связывается возможное нанесение агрессору неприемлемого ущерба. И подобные наезды на Остров Свободы, прикрытые антикоммунистической демагогией, они разве не могут осуществляться в интересах тех самых центров, которые жизненно заинтересованы в том, чтобы такого ответа никогда не получить?

Оставляя данный вопрос без ответа, просто призываем патриотическую общественность обо всём этом задуматься. И сделать в этой полемике собственный выбор. Так, на досуге…