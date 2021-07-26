26 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских соцсетях обсудили новость о том, что в тройку стран, которые чаще всего посещали граждане Украины в первом полугодии 2021, года вошли Польша, Турция и Египет.

Мирослава Романенко, , 19:58 — REGNUM В тройку стран, которые чаще всего посещали граждане Украины в первом полугодии 2021 года, вошли Польша, Турция и Египет. Об этом 25 июля говорится в сообщении пресс-службы государственной пограничной службы Украины. Польшу в первом полугодии 2021 года посетили 1,9 млн украинских граждан, Турцию — 774,5 тыс. человек. Более чем 705 тыс. человек посетили Египет. На четвертом месте по численности посещаемости украинскими гражданами находится Венгрия (более 671 тыс.), на пятом — Россия (почти 372 тыс. человек).

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Данные украинской пограничной службы обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на телеграм-канале «Украина Online». Многие отметили, что жители Украины чаще всего посещают указанные страны, чтобы трудоустроиться или отдохнуть на доступных курортах. Иные указали и на то, что такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния, могут вернуть в состав своих государств и украинские территории, которые когда-то ранее были частью их государств, а сам проект «Украина» подходит к своему завершению.

«Клубника у панов сама себя не соберет», — написал Vladislav K.

«Направления вполне практичные. 1. Самые дешёвые пляжи. 2. Ближайшие страны, где можно заработать», — отметил Ru G.

«Не вижу Австрии, Франции, Италии. Либо дешманские курорты, либо ближайшее зарубежье, куда украинцы на бусиках могут на грядки приехать», — написал Konstantin М.

«Ну так правильно. Польские плантации сами себя не обработают», — отреагировал Alexandr К.

«Массовое «ополячивание» украинцев «патриотов» не беспокоит — главное не в Россию. Почти 2 миллиона украинцев посетили Польшу в этом году», — отметили журналисты издания «Klymenko Time» на YouTube-канале издания.

Дворец культуры и науки в Варшаве Иван Шилов © ИА REGNUM

«А еще «орумынивание», «овенгерывание» и уже давно по факту, что на Буковине, что в Закарпатье. Там у сотен тысяч граждан есть по 2−3 паспорта, и в голове у них больше другие страны, а не Украина. Этого именно добивались все националисты начиная с 1991 года. Сделали все для раскола общества», — добавил mad max.

«Ну, а что, скоро и церкви на костелы перестраивать начнут, и украинскую мову запретят… Все это поляки проделывали не раз, а Россия спасала. Теперь не будет. Пусть идут туда, где они второй сорт, им там больше нравится…» — отметил Aleksandr S.

«Да поймите правильно. Всем наплевать, и «патриотам» на окладе, — тем более. Никакую Украину никто изначально строить не собирался, такого плана вообще не было. Сначала мягко строили «Украину — не Россию», потом на следующей стадии анти-Россию, а Украину никто не строил. В общем-то все, что можно было выжать из этого проекта, уже выжали, и проект постепенно приходит к логическому завершению», — пишет Сергей К.

«Пускай галицкие нацисты интегрируются в Польшу, остальной Украине дышать легче будет», — пишет Ship S.

Владимир Зеленский в Варшаве President.gov.ua

«Сколько Польша угнетала украинцев, и все равно Польша хорошая, а Россия плохая», — отметила Татьяна Б.

«Интересно, когда пан польский заберёт свои города и земли у оккупантов? А там и Румыния недалеко, и Венгрия», — поинтересовался Андрей Х.

«У хлопцев короткая память. Они забыли, кто их быдлом считал», — отметила Elena Z.

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Напомним, ранее в украинском парламенте предложили лишать гражданства Украины за наличие российского гражданства.