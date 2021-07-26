Неаполь, Италия, 26 июля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Увольняемые работники завода Whirlpool в Неаполе в понедельник, 26 июля, продолжили проведение акций протеста.

Лунная ночь на Капри. Иван Айвазовский. 1841

На некоторое время они заблокировали отправление паромов на соседние острова (Капри, Прочида и др.).

Ранее акции протеста проводились на центральной железнодорожной станции, центральных площадях города и автострадах, которые связывают Неаполь с североитальянскими городами.

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14 июля2021 годаруководители Whirlpool официально подтвердили, что завод в Неаполе будет закрыт, все350 работников — уволены. Руководители американской компании остановили производство 1 ноября 2020 года. Представители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом на продукцию, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.