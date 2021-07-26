Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. 28-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев пропустит большую часть сезона. Предварительно у футболиста диагностирована травма крестообразных связок.

Андрей Пронин ИА REGNUM Оздоев Магомед

Магомед Оздоев получил повреждение на девятой минуте матча первого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Химки» — «Зенит» (1:3). Вместо Оздоев на поле вышел 19-летний российский полузащитник Кирилл Кравцов.

В прошедшем сезоне Магомед Оздоев принял участие в 28-ми матчах российского чемпионата, в которых отметился тремя результативными передачами.

Магомед Оздоев перешел в «Зенит» 15 февраля 2018 года из казанского «Рубина». Трансфер футболиста обошелся «сине-бело-голубым» в 3,3 миллиона евро. Текущее соглашение Оздоева с «Зенитом» рассчитано до конца текущего сезона.