Екатеринбург, 26 июля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестовали на два месяца 39-летнего бизнесмена Дмитрия Т., обвиняемого в похищении и избиении своей супруги. Об этом сообщил адвокат пострадавшей Андрей Конышев журналистам.

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По версии защиты, женщина собиралась разойтись с бизнесменом, после чего тот начал вести себя агрессивно. Предприниматель, угрожая похожим на предмет пистолетом, похитил женщину, после чего избивал её почти сутки. Пострадавшая заявляет, что избиение привело к выкидышу.

По словам Конышева, во время обыска у предпринимателя обнаружили приспособление для употребление наркотиков, а также два пистолета и два ружья.

Арестованному вменяют ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), но суд собирается переквалифицировать статью на более тяжкую — ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение, приведшее к тяжким последствиям) в связи с новыми обстоятельствами, передаёт РИА «Накануне.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу Свердловской области признали виновной в убийстве своего супруга.