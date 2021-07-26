Оренбург, 26 июля, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили уже 54 651 случай случай заражения коронавирусом. Из них 317 за последние сутки, сообщает оперштаб.

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Выздоровел уже 45 951 человек. В стационарах находятся 1 587 пациентов. Из них у 324-х состояние здоровья тяжёлое. 86 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались уже 1226 человек.