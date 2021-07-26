Будапешт, 26 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Въезд для полностью привитых граждан России открывает Венгрия с 27 июля, пишет 26 июля Portfolio.

Будапешт. Венгрия

Комментируя это решение венгерских властей, министр иностранных дел республики Петер Сийярто сказал, что авиасообщение возобновляется двумя странами по принципу взаимности, как и взаимный приём граждан.

Дипломат напомнил, что Россия возобновила выдачу деловых и туристических виз гражданам Венгрии «несколько недель назад».

Сийярто «Для посещения страны им нужен ПЦР-тест. Мы, в свою очередь, разрешаем посещение Венгрии при условии, что туристы будут полностью вакцинированы от коронавируса».

Напомним, Россия 10 июня 2021 года возобновила авиасообщение с Венгрией.