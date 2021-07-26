Ливерпуль, Великобритания, 26 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. 29-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири выразил желание покинуть английский клуб и перейти в римский «Лацио»: «Я сообщил руководству «Ливерпуля», что готов к новому вызову. Они приняли мое решение и рассмотрят предложения, которые будут поступать. Этим летом «Ливерпуль» не будет меня удерживать. Я хотел бы вернуться в Италию и поиграть за «Лацио», — рассказал Шакири.

(сс) SebStanbury Джердан Шакири

Ранее Джердан Шакири уже выступал в итальянском чемпионате за миланский «Интер». В пятнадцати матчах Серии А нападающий забил один мяч и отдал две голевые передачи.

В прошедшем сезоне Джердан Шакири принял участие в четырнадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. В составе сборной Швейцарии в пяти матчах Чемпионата Европы 2020/21 Шакири набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас.

«Ливерпуль» выкупил Джердана Шакири у «Сток Сити» 13 июля 2018 года за 14,7 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает нападающего сборной Швейцарии в 12 миллионов евро. Соглашение футболиста с «мерсисайдцами» рассчитано до конца сезона 2022/23.