Екатеринбург, 26 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Свердловской области дефицит сахарного песка возник из-за повышенного спроса и логистических проблем. Об этом сообщили журналистам в региональном министерстве АПК.

Humusak Сахар

Как пишет ТАСС, проблема отмечается в магазинах торговых сетей. В несетевых торговых точках дефицита нет.

«В большинстве несетевых магазинов сахар есть. Он продается по установленным ранее ценам», — заявили в министерстве.

Чиновники добавили, что проблемы с логистикой устранят уже в ближайшее время. Как сообщало ИА REGNUM, жители Свердловской области пожаловались на дефицит сахара, и власти подтвердили наличие \этой проблемы.